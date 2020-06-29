В Малыгинском проезде восстановили движение после перекрытия из-за пожара

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Движение по Малыгинскому проезду восстановлено после перекрытия из-за пожара в жилом доме, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Восстановлено движение по Малыгинскому проезду.



Остальные ограничения пока сохраняются. https://t.co/FlcVHpdWfJ — ЦОДД (@gucodd) June 29, 2020



Из-за возгорания в пятиэтажном жилом доме на улице Проходчиков перекрыли движение по улице Проходчиков от дома 114, корпуса 1 по Ярославскому шоссе до Малыгинского проезда и по Малыгинскому проезду от Ярославского шоссе до улицы Проходчиков.

Следственный комитет начал доследственную проверку. По данным СК, пострадали три человека. На месте развернули пункт временного пребывания в соседнем образовательном учреждении.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Его площадь составила 150 квадратных метров. По предварительной информации СК, в доме произошел взрыв, который повлек за собой пожар.

В Мосгазе уточнили, что газовое оборудование не могло стать причиной происшествия.