Территория ВДНХ откроется с 1 июня в прогулочном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ВДНХ в Москве открывается с 1 июня в прогулочном режиме, однако находиться на территории комплекса и парка Останкино можно только при условии выполнения введенных правил безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
Как отмечается, пришедшие на прогулку должны будут соблюдать перчаточно-масочный режим и санитарную дистанцию.
В сообщении пресс-службы говорится, что выходить на прогулку и заниматься спортом на улице можно по графику прогулочных дней. Также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность и место жительства.
"За время закрытия территории комплекс был полностью подготовлен к летнему сезону. Частично обновлено асфальтовое покрытие, высажены сотни тысяч цветов. Парки и аллеи Выставки порадуют гостей своей красотой и ухоженностью. Для посетителей Выставки будут работать вендинговые автоматы с напитками и закусками", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что ВДНХ соблюдает противоэпидемические требования. Все объекты дезинфицируются, нанесена специальная разметка для соблюдения санитарной дистанции, изменена навигация по территории. Также ВДНХ будет пользоваться нормативами предельного количества посетителей и контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы". Если загруженность достигнет 80%, территория окрашивается в красный цвет на публичных ресурсах. Это будет значить, что лучше не идти на прогулку на ВДНХ.
С 1 июня в столице будут открыты парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется. Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Отмечается, что гулять можно два раза в будни и один раз в выходной день.
Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщил, что пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом главы города срок действия разрешений на передвижение по столице будет продлен автоматически.
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