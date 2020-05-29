645 частных детских садов и школ могут получить поддержку города

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Частные детские сады и школы могут получить поддержку города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, поддержку в размере более 30,6 миллиона рублей уже получили 66 частных образовательных организаций города.
По его словам, они могут не платить за аренду городского имущества на период приостановки своей деятельности. Он уточнил, что общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, – 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков – 4,3 гектара.
"Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года", – заявил Ефимов.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь напомнил, что помимо новых мер поддержки, утвержденных Сергеем Собяниным, город продолжает оказывать имущественную помощь частным школам и детским садам в виде льготных ставок аренды городского имущества.
Он добавил, что такую помощь получают 176 частных учреждений в сфере образования. Они ежегодно экономят на аренде порядка 1,9 миллиарда рублей.
Всего в Москве принято четыре пакета мер поддержки столичных предпринимателей. Помимо арендных льгот, в столице запущена программа льготного рефинансирования и кредитования малого и среднего бизнеса. В первом случае предусмотрена 6-процентная компенсация ставки, во втором – 8-процентная.
В столице также основаны 13 субсидий разного назначения – на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Заявки на получение подобного вида помощи готовит более 3 тысяч предпринимателей.
Кто получит финансовую помощь от государства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: