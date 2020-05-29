645 частных детских садов и школ могут получить поддержку города

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Частные детские сады и школы могут получить поддержку города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, поддержку в размере более 30,6 миллиона рублей уже получили 66 частных образовательных организаций города.

По его словам, они могут не платить за аренду городского имущества на период приостановки своей деятельности. Он уточнил, что общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, – 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков – 4,3 гектара.

"Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года", – заявил Ефимов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь напомнил, что помимо новых мер поддержки, утвержденных Сергеем Собяниным, город продолжает оказывать имущественную помощь частным школам и детским садам в виде льготных ставок аренды городского имущества.

Он добавил, что такую помощь получают 176 частных учреждений в сфере образования. Они ежегодно экономят на аренде порядка 1,9 миллиарда рублей.

Всего в Москве принято четыре пакета мер поддержки столичных предпринимателей. Помимо арендных льгот, в столице запущена программа льготного рефинансирования и кредитования малого и среднего бизнеса. В первом случае предусмотрена 6-процентная компенсация ставки, во втором – 8-процентная.

В столице также основаны 13 субсидий разного назначения – на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Заявки на получение подобного вида помощи готовит более 3 тысяч предпринимателей.