На Кузнецком Мосту появится иммерсивный сад

В июне московские улицы украсят более 40 садов по проектам финалистов конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Одним из самых необычных станет иммерсивный сад на Кузнецком Мосту перед ЦУМом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Иммерсивный сад You are the Landscape ("Пейзаж − это ты") будет воспроизводить естественный ландшафт средней полосы России. Его авторство принадлежит ландшафтным дизайнерам из Италии Сильвии Калатрони и Алессандро Тривелли. Согласно их замыслу, этот необычный сад поможет выстроить новые отношения между городом, людьми, природой, историей и культурой.

Уточняется, что иммерсивный сад расположится на участке площадью почти в 300 квадратных метров. Там высадят более 20 берез редких сортов, а также многоствольные рябины, горные сосны, рододендроны, спиреи и другие растения.

Вокруг сада установят плоские зеркала. Как пояснили авторы проекта, они позволят взглянуть на природу, город, себя и друг друга с нового ракурса. Иммерсивный сад на Кузнецком Мосту будет открыт до конца сентября.

Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" будут проходить с 23 августа по 8 сентября. Свои работы представят дизайнеры садов из России, Италии, Франции, Финляндии, а также из Китая, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии.

В финал отобрали 42 проекта. Они будут конкурировать за звание лучших в номинациях "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов".

В прошлом году три проекта фестиваля стали лауреатами престижной премии, учрежденной Ассоциацией ландшафтных архитекторов и Союзом архитекторов России. Тогда в номинации "Лучший реализованный выставочный сад" победил проект "Кармен" – сад авторства британского дизайнера Джеймса Бассона в сквере Майи Плисецкой.