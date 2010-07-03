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15:09

Офисы продаж разрешили размещать на стройплощадках

город строительство недвижимость

15:09

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичные власти официально разрешили размещать офисы продаж на строительных площадках. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Правительство Москвы приняло решение пойти навстречу компаниям-застройщикам, разрешив размещение подобных некапитальных сооружений на стройплощадках", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что за прошлый год выявили 27 строительных площадок, на которых неофициально находились офисы продаж.

Согласно принятому постановлению, офисы продаж, у которых площадь не более 500 квадратных метров и высота не более двух этажей, могут находиться в границах земельного участка, предоставленного под строительство или реконструкцию жилого дома.

При этом на территории офиса запрещено обустраивать фундамент и подключаться к инженерно-техническим сетям.

Офис необходимо демонтировать сразу после окончания строительства.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Хорошево-Мневники демонтировали незаконно построенный офис продаж. Самострой на территории владения 17 на бульваре Генерала Карбышева обнаружили в ходе проверки сотрудники Госинспекции по недвижимости. Некапитальное строение офиса по продаже квартир располагалось рядом с новым жилым комплексом.

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город строительство недвижимость

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