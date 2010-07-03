Улицы возле Московского театра Табакова благоустроят до конца сентября

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До конца сентября специалисты благоустроят улицы и переулки рядом с Московским театром Олега Табакова. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Работы выполнят на улицах Макаренко, Жуковского и Чаплыгина, а также в Большом Харитоньевском переулке. Площадь территории благоустройства превысит пять гектаров.

Тротуары на улицах расширят и замостят их гранитной плиткой. Кроме того, установят свыше 4,4 тысячи метров бордюров и высадят более шести тысяч квадратных метров газона. При этом воздушные кабельные линии уберут под землю.

На улицах установят более 200 фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны. А для машин сделают парковочные карманы. Перекрывать улицы во время работ не собираются.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы появится "театральный квартал". Его создадут в рамках программы комплексного благоустройства улиц.