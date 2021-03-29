Две жилые башни ввели в эксплуатацию в квартале "Life-Варшавская" в столице

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/ГК "Пионер"
В составе квартала "Life-Варшавская" ввели в эксплуатацию две жилые башни на 352 квартиры. Об этом заявили представители Москомстройинвеста со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.
"На юге столицы в 1-м Котляковском переулке введены в эксплуатацию две башни на 352 квартиры. Новые жилые объекты входят в состав квартала "Life-Варшавская" от ГК "Пионер", – заявила Пятова.
Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию уже выдано комитетом государственного строительного надзора города. Жилая башня № 1 находится по адресу 1-й Котляковский переулок, дом 2А, корпус 1, а жилая башня № 2 – 1-й Котляковский переулок, дом 2А, корпус 2. Общая площадь построенных объектов составила 32 784 квадратных метра. Каждая новостройка рассчитана на 176 квартир.
"Получение разрешения на ввод подтверждает полную готовность построенных домов и позволяет застройщику приступить к передаче ключей гражданам, с которыми заключались договоры долевого участия", – обратила внимание Пятова.
Еще четыре корпуса ГК "Пионер" намерены достроить в первой половине 2021 года. В рамках проекта предусмотрено строительство восьми многосекционных корпусов, а также десяти башен. В квартале в том числе построят три детских сада и школу.
Ранее стало известно, что жилой дом построили по программе реновации в Царицыне. Всего в доме 239 квартир.
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