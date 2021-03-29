Согласован проект строительства детско-взрослой поликлиники в Молжаниновском районе

11:55
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москомархитектура согласовала проект строительства детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену, которая появится в Молжаниновском районе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Агентство "Москва".
"Архитектурное решение фасадов будет соответствовать общему дизайн-коду, разработанному для московских поликлиник. Основной материал – стеклофибробетон, из него выполнят пилоны и ребристые панели", – приводят в сообщении заявление главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Поликлиника с постом скорой медицинской помощи на два машино-места будет на Синявинской улице. Медучреждение будет пятиэтажным общей площадью порядка 11 тысяч квадратных метров.
Детское отделение и женская консультация будут расположены на первом, втором и третьем этажах. Взрослое отделение займет площади с первого по четвертый этаж.
Входы в отделения, а также в женскую консультацию и на пост скорой помощи разделят. На прилегающих участках сформируют цветники.
Для посетителей сделают парковку 33 места автомобиля. На отдельном участке обустроят оздоровительно-реабилитационную зону.
Ранее говорилось, что в столице построят 24 медучреждения в рамках инвестиционных проектов. Москва сдает земельные участки на шесть лет специально для строительства объектов.
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