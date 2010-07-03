Двор у площади Юности в Зеленограде благоустроят по программе "Мой район"

В рамках программы "Мой район" в 2019 году будет благоустроена дворовая территория около площади Юности в Зеленограде. Здесь отремонтируют детские и спортивные площадки, обустроят зону отдыха, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Порядок наведут у домов № 3, 4, 5. Планируется обустроить пешеходную зону и зону отдыха, отремонтировать контейнерную площадку.
"Приведут в порядок также две детские площадки. На трех спортивных площадках можно будет заняться большим теннисом и баскетболом. Кроме того, там установят тренажеры для воркаута", – сказано в сообщении на портале.
Общая площадь благоустроенной территории составит 2,8 га.
По программе "Мой район" в отдаленных районах Москвы создают комфортные условия. В рамках программы проводится реконструкция различных объектов, возводятся новые поликлиники, школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, также проводится ремонт библиотек, домов культуры. В ближайшее время предусмотрено благоустройство 150 парковых и озелененных территорий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.