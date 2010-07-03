Двор у площади Юности в Зеленограде благоустроят по программе "Мой район"

Фото: http://zelaomos.news

В рамках программы "Мой район" в 2019 году будет благоустроена дворовая территория около площади Юности в Зеленограде. Здесь отремонтируют детские и спортивные площадки, обустроят зону отдыха, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Порядок наведут у домов № 3, 4, 5. Планируется обустроить пешеходную зону и зону отдыха, отремонтировать контейнерную площадку.

"Приведут в порядок также две детские площадки. На трех спортивных площадках можно будет заняться большим теннисом и баскетболом. Кроме того, там установят тренажеры для воркаута", – сказано в сообщении на портале.

Общая площадь благоустроенной территории составит 2,8 га.

По программе "Мой район" в отдаленных районах Москвы создают комфортные условия. В рамках программы проводится реконструкция различных объектов, возводятся новые поликлиники, школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, также проводится ремонт библиотек, домов культуры. В ближайшее время предусмотрено благоустройство 150 парковых и озелененных территорий.