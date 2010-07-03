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Режим работы ряда столичных остановок наземного транспорта изменится с 29 марта, передает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, остановка "Челюскинская улица – Медучилище" получит название "Челюскинская улица". Остановка "Большая Почтовая улица, 30" будет называться "Улица Фридриха Энгельса".

Кроме того, остановка "Миусский парк" получит название "Миусское депо", а остановка "АТС" станет "Детской поликлиникой". В свою очередь остановка "Автозаводский мост – Платформа "ЗИЛ" будет называться "Автозаводский мост – Платформа "Тульская".

Помимо этого, вводятся дополнительные остановки: "Метро "Войковская", "Поселок Внуково", "АТС" и "Поворот на Боровское шоссе", а также "Улица Обручева, 45".

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов наземного транспорта изменятся с 30 марта по 5 апреля из-за временного закрытия участка Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского".