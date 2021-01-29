Открытие центров самбо и бокса в "Лужниках" запланировано на 2022 год

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные власти планируют до конца текущего года завершить строительство Дворца единоборств в "Лужниках", где под одной крышей разместятся Центр самбо и Центр бокса. Его полноценная эксплуатация должна начаться в 2022 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Объект уникальный, под одной крышей будет располагаться два объекта – Центр самбо и Центр бокса. На сегодняшний день на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы, мы уже завершили 70% монолитных работ. Задача стоит в этом году завершить основные строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию объект. По регламентным срокам такие объекты строят три года, то есть это конец 2022 года, но мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу ускорить процесс и мы прикладываем все усилия для этого. <…> Открытие такого большого и уникального объекта, его полноценная эксплуатация – уже в следующем году. Очень большой объем здания, к его эксплуатации нужно подготовиться", – заявил Загрутдинов.

Площадь семиэтажного здания с подземной парковкой на 136 машин составит 45 тысяч квадратных метров. Международный центр самбо будет оснащен залом для проведения соревнований на три ковра. Его трибуны будут рассчитаны на 1,6 тысячи зрителей, также в нем разместится VIP-ложа на 40 мест.

Центр бокса будет обустроен залом с двумя рингами, его трибуны вместят 2 тысячи зрителей. Они будут оснащены местами для инвалидов и VIP-ложей на 90 мест.

В здании также оборудуют спортивные залы, тренажеры, бассейн, медико-восстановительный центр и все необходимое для тренировочного процесса. В центрах будут работать конференц-залы, блок сауны, хаммам.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в "Лужниках" должно быть завершено строительство еще трех крупных спортивных объектов: универсального спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и теннисного центра.