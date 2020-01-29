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Город

10:17

Специалисты Гормоста начали убирать столичные сооружения после снега

город ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все подразделения ГБУ "Гормост" начали уборку снега в столице, сообщает Агентство "Москва".

В период снегопада и после него сотрудники учреждения оперативно убирают инженерные сооружения от снега и наледи. Это делается как вручную, так и с помощью специальной техники. Всего на улицы от "Гормоста" вышло свыше 80 единиц техники.

На инженерных сооружениях с самой высокой проходимостью (пешеходные переходы, мосты и тоннели) очистка идет круглосуточно. Тротуары и лестничные сходы поддерживаются в очищенном состоянии на две трети ширины дороги. Сразу после окончания снегопада они очищаются. Прилегающая территория, помимо этого, обрабатывается противогололедными материалами.

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам о необходимости соблюдать ПДД. Москвичей призывают быть внимательными, проявлять уважение и терпимость друг к другу.

Из-за гололедицы в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 29 января. Горожан призвали пользоваться общественным транспортом.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег не растает до конца недели. В Москве уже перевыполнена норма по осадкам. С начала года выпало 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра.

Москва пережила сильнейший снегопад с начала зимы

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