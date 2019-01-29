Посетители "Аптекарского огорода" увидят светящихся животных

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Посетители волшебного зоопарка в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" увидят светящихся оленей, медведя и диких кошек, сообщает Агентство "Москва".

Ажурные металлические фигуры животных установлены на главном входе. Их подарили "Аптекарскому огороду" в честь 313-летия ботанического сада.

В "Аптекарском огороде" отметили, что новая экспозиция обрела популярность у посетителей сада, которые делятся фотографиями на фоне животных в соцсетях.

Ранее сообщалось, что "Аптекарский огород" будет работать дольше перед Днем влюбленных. Вечером среди различных растений и деревьев, представленных в саду, будет играть музыка.