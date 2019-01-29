Около 30 бесплатных экскурсий проведут по знаковым местам Москвы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Москвичей и гостей столицы пригласили на 26 бесплатных экскурсий по Парку Горького, "Музеону", Нескучному саду и Воробьевым горам. Экскурсии пройдут в феврале, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Парка Горького.

"Участники увидят аллею вождей в "Музеоне", совместят экскурсию и урок скандинавской ходьбы, узнают судьбу скульптуры "Девушка с веслом", тайны Андреевского моста и пройдут по парку от Болотного острова до Воробьевых гор", – сообщили в пресс-службе.

1, 8 и 22 февраля пройдет экскурсия и скандинавская ходьба Nordic Walking. Участники узнают историю Нескучного сада, о том, как шло строительство Летнего и Ванного домиков, о встречах Екатерины Второй.

2, 3, 9, 20 февраля запланирована экскурсия "Мифы и легенды Нескучного сада". Там расскажут о создании "Воздушного театра", о строительстве ансамбля усадьбы графа Орлова.

Участники экскурсии "Живая история Парка Горького", которая пройдет 2, 6, 10 и 24 февраля, узнают историю парка.

3, 10, 13, 27 февраля состоится экскурсия по парку "Музеон" – "Легенды аллеи вождей". На экскурсии расскажут, откуда у памятника Владимиру Ленину монгольские черты лица, и как на протяжении 70 лет менялся публичный образ власти.

На экскурсии "На склонах и террасах Воробьевых гор" 9, 16, 24 февраля посетителям расскажут об истории Воробьевского дворца московских царей и Андреевского монастыря.

17 февраля горожан пригласили на экскурсию "Женские дуэли, развлечения и балы обитателей Нескучного сада".

Экскурсия "Ночные огни Парка Горького" пройдет 15 февраля.

Чтобы принять участие в экскурсиях необходимо зарегистрироваться.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы в Государственный исторический музей на Красной площади, где 9 февраля будет свободный вход. Гостей музея ждут специальные экскурсии по экспозиции и выставкам, мастер-классы по исторической каллиграфии, теневые спектакли, мини-лекции по истории книгопечатания. Для посетителей будет работать фотозона, где можно бесплатно сфотографироваться на средневековом троне со щитом, мечом и в шлеме.