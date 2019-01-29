Московские катки работают в штатном режиме после снегопада

В пресс-службе Мосгорпарка заявили, что все столичные катки после снегопада работают в штатном режиме, передает Агентство "Москва".
Ранее СМИ сообщили, что каток "Гигант" в парке "Сокольники" закрыли из-за снегопада.
В субботу, 26 января, на Москву обрушился мощный снегопад, продлившийся два дня. 26 января выпало рекордное количество снега за последние 68 лет для этого дня и более 35% январской нормы осадков. На выходных высота сугробов достигла полуметра. Из-за плохих погодных условий 26 января на Симферопольском шоссе столкнулись около 40 автомобилей.
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