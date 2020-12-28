Рождественские богослужения в Москве пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Богослужения в столичных храмах в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора против COVID-19, сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Отмечается, что такая установка дана священноначалием православных церквей.

"В Москве по традиции в ночь с 6 на 7 января 2021 года пройдут праздничные богослужения во всех московских православных храмах. Это как храмы Московской патриархии, так и старообрядческие церкви. Единственное ограничение при проведении рождественских богослужений – четкое применение требований Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции и масочного режима", – передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в храмах не будут использовать одноразовые ложки во время причастия. Вопрос возник из-за пандемии. Многие посчитали, что антисанитарно пользоваться одной из той же ложкой при таинстве. Однако в Московском патриархате считают, что существующих мер вполне достаточно.