Москвичи обратились за электронными госуслугами свыше 1,8 млрд раз

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 1,8 миллиарда раз жители столицы обратились за электронными услугами и сервисами с момента их запуска в городе, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, основным звеном цифровой экосистемы города является городской портал mos.ru. В среднем ежемесячно его посещают более 20 миллионов пользователей. Она отметила, что на портале зарегистрировали уже более 13 миллионов личных кабинетов.
"Теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. За все время москвичи воспользовались ими больше 1,8 миллиарда раз", – отметила заммэра.
Уточняется, что на портале можно оплачивать коммунальные услуги, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами. В личном кабинете можно отслеживать статус оказания услуг, получать напоминания и настраивать виджеты.
В этом году на портале появились новые сервисы и возможности. Теперь, чтобы найти нужную услугу, достаточно просто ввести ключевые слова. В сервисе "Мои платежи" стало возможным создавать шаблоны для повторяющихся операций и настраивать автоплатежи.
Также был расширен функционал суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Помимо этого, москвичи могут участвовать на mos.ru в благотворительности.
Кроме того, недавно на портале заработал сервис поиска домашних животных. Он позволяет тем, кто потерял любимца, разместить объявление о пропаже и быстрее найти его, а другим горожанам – помочь в этом.
Ранее Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных.
Благодаря "ВетАС" москвичи могут удаленно записаться с питомцами к ветеринару. Кроме того, сервис помогает в поиске пропавших домашних животных. К системе уже подключили 26 государственных ветеринарных учреждений. Основными функциями проекта стали автоматизация процессов приема животных в государственных ветеринарных клиниках Москвы, ведение электронных амбулаторных карт животных, обеспечение электронной записи.
В столице появится система для розыска домашних животных и записи к ветеринару
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