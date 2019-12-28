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Спорт

21:53

Снег для горки на Тверскую улицу привезли с катков Москвы – Немерюк

город погода досуг спорт

Фото: скриншот видео телеграм-канал Агентство "Москва"

На горку для сноубордов, которую оборудуют на Тверской улице Москвы, привезли снег со столичных катков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.

"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице. Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка", – рассказал глава ведомства.

По словам чиновника, ледяная крошка образуется в результате резки льда, ее не сплавляют, а используют повторно. Он уточнил, что по такому же формату работает аналогичная горка, установленная на Арбате.

В субботу, 28 декабря, снег привезли в столичный парк "Зарядье". Сугробы сформировали у входа в парк со стороны Васильевского спуска. В пресс-службе парка заявили, что хотели таким образом порадовать горожан.

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