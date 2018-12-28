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05:58

Новый надземный переход через трассу М-5 "Урал" открыли в Раменском районе

город строительство

05:58

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Фото: rosavtodor.ru

В Раменском районе Московской области введен в эксплуатацию новый модульный надземный переход. Речь идет об открытии объекта на 30 км федеральной дороги М5 "Урал" в деревне Островцы, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в Росавтодоре, работы в Раменском заняли у дорожников всего полтора месяца. Сооружение представляет собой сборно-разборный комплекс. В сжатые сроки его можно демонтировать и использовать повторно в другом месте. При этом конструкция прочная и долговечная. Срок службы такого объекта составляет до 50 лет.

Сообщается, что длина пролетного строения составляет 28 метров, ширина – порядка 2,5 метра. Для защиты пешеходов от непогоды предусмотрено прозрачное покрытие из поликарбоната. В темное время суток переход будет подсвечиваться светодиодными светильниками.

Новый переход свяжет густонаселенный жилой квартал с объектами социального обеспечения. Люди смогут сократить и обезопасить свой путь в школы, детские сады, поликлиники и больницы.

С помощью сооружения будет обеспечен беспрепятственный проезд для транспорта на участке с высокой интенсивностью трафика – порядка 80 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что разрешенный скоростной режим на нескольких федеральных трассах России собираются увеличить. В одних случаях речь идет о повышении лимита скорости до 110 км/ч, в других же – до 130 км/ч.

Увеличение скоростного режима готовится и на платных трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Еще на двух новых участках этих трасс возможно повышение лимита скорости до 130 км/ч.

Пока ехать на такой скорости разрешено на четырех участках М-4 и одном – М-11.

город строительство

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