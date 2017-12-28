Более 20 столичных парков подготовили к новогодним праздникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных парках закончилась подготовка к Новому году. Гирлянды, декоративные фонари, фигуры сказочных персонажей, необычные инсталляции украсили более 20 территорий.

Оригинальное оформление получили "Зарядье", парк "Сокольники", парк Победы на Поклонной горе, парк Горького и "Музеон", сад "Эрмитаж" и сад имени Баумана, парк 850-летия Москвы и Измайловский парк. Свой праздничный декор подобрали Перовский, Бабушкинский, Таганский, Воронцовский, Лианозовский парк, "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Фили", "Кузьминки".

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парках появилось свыше 40 новогодних елей высотой 3–13 метров, их нарядили разнообразными игрушками. Все украшения и искусственные ели можно будет использовать много раз для оформления праздничных площадок в дальнейшем.

Зеркальную ель весом 35 тонн установили в парке Горького. Ее высота составляет 12 метров, диаметр – шесть метров. Состоит она из двух частей: снаружи ель зеркальная, а внутреннюю часть собрали из светодиодов. В инсталляцию можно зайти. Директор парка Марина Люльчук пояснила, что елка, состоящая из двух половин, является символом единения.

На Пушкинской набережной можно сфотографироваться инсталляцией "Селедка под шубой". Она состоит из шести стендов, на которых изображены основные ингредиенты салата.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Крымской набережной в парке "Музеон" установили композицию "Греющийся" – деревянного человека, обнимающего большой светящийся камень. По задумке художника Алексея Мартинса, эта скульптура символизирует стремление человека к теплу и свету. Рядом на деревянных террасах расположились светящиеся контуры пряничных человечков, в каждую фигуру можно зайти, чтобы примерить на себя образ новогоднего персонажа.

У арок главного входа в "Сокольниках" гостей встречают две кубические ели, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они сияют и переливаются разноцветными огнями в такт играющей музыке. В самих арках установили светящиеся двухметровые снежинки, а на крышах зданий касс появились фигуры оленей.

Самая необычная инсталляция парка расположилась на главной аллее – это "Северное сияние". В деревянных арках здесь установили 220 светящихся колец разного диаметра, более тысячи строб-ламп и 500 светодиодных трубок. Вся иллюминация синхронизирована и создает эффект северного сияния.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке Победы на Поклонной горе можно увидеть более 40 ледяных фигур. Каждая посвящена одной из сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу 2018 года. Посетителей встречают ледяные Шерлок Холмс, барон Мюнхгаузен и Карлсон. В центре фестивальной площадки находится ледяная копия Московского Кремля с пятью башнями. Кроме того, над чашами шести закрытых на зиму фонтанов там появились вальсирующие пары, собранные из сотен лампочек-светодиодов.