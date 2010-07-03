Эксперты выяснили, что чаще всего теряют москвичи

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Специалисты "Яндекса" проанализировали объявления о пропажах в Москве и определили, что горожане теряют чаще всего. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Больше половины всех объявлений оказались посвящены кошкам и собакам. Чуть реже москвичи теряют телефоны, ключи, паспорта, банковские и социальные карты, кошельки, украшения и сумки. В этот список также вошли рюкзаки, очки, детские игрушки, нательные крестики и водительские удостоверения.

При этом паспорта, телефоны и кошельки люди теряют значительно чаще, чем находят. Транспортные карты, ключи и животных, напротив, находят чаще всего.

К самым необычным потерянным вещам эксперты отнесли автомобильный номер, аттестат зрелости, белку-летягу, курицу, трусы, собачий ботинок и детский нагрудник.

Ранее сообщалось, что за лето пассажиры забыли в Московском метрополитене и на МЦК около 1900 различных предметов. Среди необычных находок выделяются перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, бутафорский меч, кассовый аппарат, книги "Метро 2033" и ноутбук. При этом часто горожане теряли сумки, чемоданы, зонты, самокаты, велосипеды и детские коляски.

