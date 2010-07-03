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10:16

Болельщикам рекомендовали заранее планировать маршрут до стадиона "ВЭБ Арена"

город транспорт перекрытия спорт

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Болельщикам рекомендуется заранее планировать маршрут до столичного стадиона "ВЭБ Арена" в четверг из-за перекрытий. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"Планируйте маршруты заранее. До стадиона удобнее всего добираться на метро", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее сообщалось, что несколько улиц возле стадиона "ВЭБ Арена" перекроют 28 ноября для движения автомобилей из-за футбольного матча. В 21:00 на стадионе встретятся ЦСКА и болгарский "Лудогорец" в рамках пятого тура Лиги Европы.

Кроме того, в столичном районе Солнцево временно ограничат движение транспорта из-за инженерных работ. Кроме того, движение транспорта перекроют в районе улицы Матросской Тишины из-за съемок фильма.

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