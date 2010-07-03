В ТиНАО пожарные спасли сову от стаи ворон

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Сотрудники 303-го отряда столичного пожарно-спасательного центра в ТиНАО отбили сову у стаи ворон, сообщает ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Сова упала и ударилась о стену здания. Заметив, что ее атакуют вороны, дежурная смена пожарных в составе Андрея Тарана, Евгения Бурчинова, Юрия Палынина подбежали и унесли птицу к себе в подразделение.

Уже в подразделении они вызвали волонтеров-ветеринаров, которые лечат пернатых, чтобы вернуть их в естественную среду обитания.

Ранее на юге Москвы пожарные спасли двух бельчат, запутавшихся в металлическом проводе. Пожарных вызвали местные жители.

После спасения один бельчонок сразу убежал, второму потребовалась помощь ветеринара – у него была сломана лапка.