Развитие Москвы проходит на уровне лучших городов мира – Собянин

Развитие Москвы проходит на уровне лучших городов мира, заявил в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что еще несколько лет назад нельзя было сравнивать российскую столицу с ведущими мировыми городами по комфорту проживания, общественным пространствам, транспорту и безопасности.

Однако сейчас ментальность москвичей и чувство их уверенности в себе изменились, отметил Собянин.

"Мы теперь себя сравниваем и с Лондоном, и с Парижем, и с Нью-Йорком, и порой гордимся перед иностранцами, которые приезжают из этих городов", – рассказал градоначальник.

По его словам, сами туристы говорят, что "Москва – это крутой город".

Мэр добавил, что уверенность москвичей в своем городе задает динамику развития и привлекает в столицу инвесторов.

Ранее Собянин рассказал о системе профессиональной навигации в Москве. По его словам, сейчас у каждого столичного школьника есть возможность попробовать себя в интересующей профессии.