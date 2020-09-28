Многофункциональный технопарк построят в районе Братеево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Многофункциональный технопарк построят в столичном районе Братеево, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Создание комфортных условий для развития и успешной деятельности малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах является основной функцией технопарков", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что здание общей площадью 50 375 квадратных метров построят по адресу Проектируемый проезд № 5431, Братеевская улица. Оно будет расположено напротив владения 18, корпуса 5. Ожидается, что в технопарке будет около 500 рабочих мест.
"Технопарки являются ключевыми точками роста технологического предпринимательства в Москве. Их резидентами сегодня являются свыше двух тысяч компаний, в которых созданы порядка 60 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры этих площадок составил более 13 миллиардов рублей", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что за пять лет число технопарков в столице выросло с 15 до 36. Фурсин отмечал, что управляющие компании технопарков вправе претендовать на получение субсидий на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка, в том числе на приобретение профильного оборудования. Для якорных резидентов дополнительно предусмотрен ряд налоговых льгот, уточнил Фурсин.
Отмечается, что резиденты столичных технопарков занимаются информационными технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой и микроэлектроникой. 82% компаний-резидентов – представители малого и среднего бизнеса.
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