Многофункциональный технопарк построят в районе Братеево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многофункциональный технопарк построят в столичном районе Братеево, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Создание комфортных условий для развития и успешной деятельности малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах является основной функцией технопарков", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что здание общей площадью 50 375 квадратных метров построят по адресу Проектируемый проезд № 5431, Братеевская улица. Оно будет расположено напротив владения 18, корпуса 5. Ожидается, что в технопарке будет около 500 рабочих мест.

"Технопарки являются ключевыми точками роста технологического предпринимательства в Москве. Их резидентами сегодня являются свыше двух тысяч компаний, в которых созданы порядка 60 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры этих площадок составил более 13 миллиардов рублей", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что за пять лет число технопарков в столице выросло с 15 до 36. Фурсин отмечал, что управляющие компании технопарков вправе претендовать на получение субсидий на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка, в том числе на приобретение профильного оборудования. Для якорных резидентов дополнительно предусмотрен ряд налоговых льгот, уточнил Фурсин.

Отмечается, что резиденты столичных технопарков занимаются информационными технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой и микроэлектроникой. 82% компаний-резидентов – представители малого и среднего бизнеса.

