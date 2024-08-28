Светлана Акулова: Москворецкий дендропарк в Мнёвниковской пойме необходимо сохранить

Фото: Евгений Земцов

В Хорошёво-Мнёвниках прошла встреча активных жителей района с инженером-экологом, генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой по вопросу сохранности Москворецкого дендропарка и создания в нем условий для отдыха жителей столицы.

Жители Хорошёво-Мнёвников обратились к инженеру-экологу Акуловой с просьбой помочь найти способы сохранить Москворецкий дендропарк в Мнёвниковской пойме. Как рассказали жители района, сейчас на территории более 0,6 гектара располагается красивый природный лес, однако нет благоустроенных входов в парк, скамеек, дорожек. При этом территория вокруг этого леса активно застраивается, что вызывает у жителей беспокойство по поводу сохранности парка.

В среду, 28 августа 2024 года, у территории Москворецкого дендропарка состоялась встреча активных жителей района с Акуловой. Гендиректор Московского зоопарка вместе с жителями Хорошёво-Мнёвников осмотрели территорию вокруг Москворецкого дендропарка и обсудили возможные варианты дальнейших действий.

"Москва – уникальный город, в котором опережающая время инфраструктура органично сосуществует с большими зелеными территориями, играющими важнейшую роль в сохранении экосистемы города. И такие места, как Москворецкий дендропарк, конечно же, необходимо сохранять. Как рассказали мне жители района, сейчас дендропарком никто не занимается, и он саморазрушается. В ближайшее время мы выясним статус данной территории и определим варианты дальнейших действий", – сказала по итогам встречи Акулова.

Акулова добавила, что сейчас на территории Москворецкого дендропарка растут в том числе редкие уникальные растения, которые без должного внимания могут исчезнуть.

"Сохранение многообразия флоры и фауны Москвы – наша общая задача, поэтому, надеюсь, ситуация с Москворецким дендропарком будет взята на контроль", – подытожила Акулова.

Ранее депутат МГД Евгений Герасимов посетил территорию рядом с храмом на Рублевском шоссе, где завершаются комплексные работы по благоустройству, включающие обновление тротуаров, лестницы, установку новых скамеек и урн. Уже созданы зоны отдыха и возведена детская горка, что сделало пространство около храма привлекательным и удобным для крылатчан всех возрастов. Также здесь высадят деревья разных пород – осенью, в соответствующее условиям посадки время.