Бесплатные показы фильмов пройдут в кинотеатре "Поклонка" в последние выходные лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кинотеатр "Поклонка" проведет бесплатные кинопоказы 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба Музея Победы.
"Кинотеатр "Поклонка" при Музее Победы в рамках всероссийской акции "Ночь кино" и кинофестиваля "Будем жить" приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатные кинопоказы российских фильмов и мастер-классы мэтров кино", – говорится в сообщении.
29 августа в "Ночь кино" состоятся бесплатные показы фильмов "Лед 2", "Холоп", "Иван Царевич и Серый Волк – 4". Кроме того, в этот день в рамках кинофестиваля "Будем жить" посетители смогут посмотреть документальную драму "Мама для Юли" и художественный фильм "Отряд Таганок".
Также в этот день пройдут показы фильмов к 75-летию Великой Победы, мастер-класс Игоря Угольникова "Как снимать военное кино" и другие мероприятия.
30 августа режиссер Вадим Дубровицкий представит фильм "Залиния". Также состоится показ документального фильма "Познавая цвет войны" режиссера Игоря Коняева.
Ранее стало известно пять парков московского департамента культуры поучаствуют в общегородской акции "Ночь кино". Посетить бесплатные показы кино москвичи смогут в летних кинотеатрах под открытым небом. Для того чтобы попасть на просмотр фильма, регистрация не потребуется, вход свободный.
Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка "Фили", на танцплощадке у деревянной сцены в Перовском парке, в Зеленом театре Бабушкинского парка, у эстрады "Солнечная" в Измайловском парке и возле главной сцены сада имени Н. Э. Баумана.
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