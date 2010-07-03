Более 55 тысяч москвичей прикрепились к стоматологическим поликлиникам онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Услугой по прикреплению к стоматологической поликлинике на портале mos.ru воспользовались более 55 тысяч москвичей за первый год ее запуска, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Услуга помогает москвичам сэкономить время – раньше нужно было лично принести документы и подать заявление.

"Онлайн-услуга на mos.ru позволяет сделать этот процесс проще и быстрее", – приводится сообщение пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Как уточняется, за год ее работы к стоматологии прикрепились онлайн более 32 тысяч взрослых и более 23 тысяч детей.

Услугами "Прикрепление к взрослой стоматологической поликлинике" и "Прикрепление к детской стоматологической поликлинике" можно воспользоваться только один раз в год.

Горожане могут прикрепиться к 58 стоматологическим поликлиникам, из которых 26 обслуживают взрослых, восемь – взрослых и детей, 24 – детей.

Ранее сообщалось, что более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей. По словам главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с помощью портала mos.ru можно прикрепить ребенка к поликлинике, записать его на прием к врачу, воспользоваться библиотекой "Московской электронной школы" и выбрать, чем будут питаться дети в образовательной организации. Он отметил, что электронные услуги для родителей и детей в числе самых востребованных.

