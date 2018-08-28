Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

28 августа 2018, 08:29

Город

Главное здание Литературного института планируют отреставрировать к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрацию главного здания Литературного института имени А.М. Горького планируют завершить к 1 сентября. Трехэтажный особняк, известный как дом Герцена, входит в усадебный комплекс, который построили в 1802 году на месте палат XVII века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов сообщил, что реставрационные работы шли три года.

"В 2016 году, когда специалисты реставрировали старейшую часть здания – цокольный этаж, в усадьбе еще продолжали учиться студенты. Последние два года, когда проводилась замена кровли и перекрытий, здание не эксплуатировалось. В новом учебном году студенты института вновь вернутся в аудитории, расположенные в особняке", – рассказал Емельянов.

Специалисты укрепили фундамент, привели в порядок потолки, оконные и дверные проемы. Также в здании заменили перекрытия и кровлю, обновили фасады, отремонтировали и восстановили декоративное убранство помещений в историческом виде.

Ранее Емельянов сообщал, что амбулаторному корпусу Яузской больницы вернут исторический облик фасадов. Восстановительные работы планируют начать в ближайшее время, а завершить работы намерены к февралю 2019 года. За это время специалисты восстановят первоначальный облик здания и приспособят строение для современного использования.

Ранее также стало известно, что в центре Москвы отреставрируют исторический дом на Вшивой Горке. Сперва специалисты детально изучат архивные чертежи, рисунки и фотографии здания XVIII века, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. После этого они определят, какой временной период следует взять за основу при ведении восстановительных работ.

город культура

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика