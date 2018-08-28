Главное здание Литературного института планируют отреставрировать к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрацию главного здания Литературного института имени А.М. Горького планируют завершить к 1 сентября. Трехэтажный особняк, известный как дом Герцена, входит в усадебный комплекс, который построили в 1802 году на месте палат XVII века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов сообщил, что реставрационные работы шли три года.

"В 2016 году, когда специалисты реставрировали старейшую часть здания – цокольный этаж, в усадьбе еще продолжали учиться студенты. Последние два года, когда проводилась замена кровли и перекрытий, здание не эксплуатировалось. В новом учебном году студенты института вновь вернутся в аудитории, расположенные в особняке", – рассказал Емельянов.

Специалисты укрепили фундамент, привели в порядок потолки, оконные и дверные проемы. Также в здании заменили перекрытия и кровлю, обновили фасады, отремонтировали и восстановили декоративное убранство помещений в историческом виде.

Ранее Емельянов сообщал, что амбулаторному корпусу Яузской больницы вернут исторический облик фасадов. Восстановительные работы планируют начать в ближайшее время, а завершить работы намерены к февралю 2019 года. За это время специалисты восстановят первоначальный облик здания и приспособят строение для современного использования.

Ранее также стало известно, что в центре Москвы отреставрируют исторический дом на Вшивой Горке. Сперва специалисты детально изучат архивные чертежи, рисунки и фотографии здания XVIII века, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. После этого они определят, какой временной период следует взять за основу при ведении восстановительных работ.

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