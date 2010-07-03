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12:38

В Кремле начался крестный ход по случаю Дня крещения Руси

город религия

12:38

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Московском Кремле начался крестный ход по случаю Дня крещения Руси. Об этом сообщает РИА Новости.

В День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, где пройдет торжественный молебен святому.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось 1031 год назад. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Крещение Руси состоялось в 988 году.

Крестил Киевскую Русь в 988 году князь Владимир. С этого времени христианство в греко-православной форме было признано государственной религией. Согласно легенде, князь Владимир отправил своих послов в другие страны, чтобы посмотреть, как живут иудеи, мусульмане и христиане. В итоге он выбрал православное христианство. День крещения Руси официально отмечается в России с 2010 года.

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город религия

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