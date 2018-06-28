В парке "Вагоноремонт" начались работы по благоустройству

28 июня 2018, 10:03
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В парке "Вагоноремонт", расположенном в Дмитровском районе, начались работы по благоустройству с учетом пожелания москвичей. Жители столицы предложили добавить дополнительный вход с улицы Софьи Ковалевской, обновить детскую и спортивную зоны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".
Благоустройство производят с учетом пожеланий, которые москвичи высказали на портале "Активный гражданин".
По его словам, парк сделают удобным для пожилых и маломобильных граждан. Предполагается построить беседку и сцену, где будут проходить различные мероприятия и танцевальные вечера. Построят павильон с навесом для шахматного клуба.
Детскую зону расширят, сделают площадку для игры в городки, установят столы для пинг-понга и организуют спортивную площадку с тренажерами.
По словам Бирюкова, во всем парке высадят различные деревья, кустарники и цветы.
Ранее сообщалось, что более 330 тысяч деревьев и кустарников высадили в столице весной 2018 года.
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