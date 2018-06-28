В парке "Вагоноремонт" начались работы по благоустройству

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В парке "Вагоноремонт", расположенном в Дмитровском районе, начались работы по благоустройству с учетом пожелания москвичей. Жители столицы предложили добавить дополнительный вход с улицы Софьи Ковалевской, обновить детскую и спортивную зоны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

Благоустройство производят с учетом пожеланий, которые москвичи высказали на портале "Активный гражданин".

По его словам, парк сделают удобным для пожилых и маломобильных граждан. Предполагается построить беседку и сцену, где будут проходить различные мероприятия и танцевальные вечера. Построят павильон с навесом для шахматного клуба.

Детскую зону расширят, сделают площадку для игры в городки, установят столы для пинг-понга и организуют спортивную площадку с тренажерами.

По словам Бирюкова, во всем парке высадят различные деревья, кустарники и цветы.

Ранее сообщалось, что более 330 тысяч деревьев и кустарников высадили в столице весной 2018 года.