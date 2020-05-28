Расписание прогулок для москвичей появилось в "Яндекс.Картах"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сервис с расписанием прогулок для жителей Москвs появился в "Яндекс.Картах". Об этом проинформировал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома", – пояснил Немерюк в интервью ТАСС.

С 1 июня в Москве будут открыты городские парки и зеленые зоны.

Известно, что выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители столицы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется.

Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день.

Ранее расписание прогулок для москвичей появилось на mos.ru. Чтобы узнать, в какие дни разрешены прогулки, с помощью специального сервиса нужно выбрать дом на карте или ввести адрес в поисковую строку.