В Москве состоится праздничный салют в честь Дня пограничника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничный салют прогремит над Москвой по случаю Дня пограничника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"В настоящее время салютные установки завершают подготовку. Вечером в сопровождении военной автомобильной инспекции они прибудут на Поклонную гору", – заявили в округе.

Залпы запланированы на 22:00 по московскому времени. Салют составят из 2 тысяч фейерверков. Высота подъема 50 видов салютов составит более 500 метров.

На Поклонную гору салют привезут в 72 установках на базе грузового автомобиля "Камаз". Запуски можно проводить с применением определенных сценариев.

