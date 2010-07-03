Москвичей пригласили на рыбный аукцион

Москвичей и гостей города пригласили на рыбный аукцион, который состоится в среду, 29 мая, в рамках фестиваля "Рыбная неделя". Мероприятие будет проходить с 18:00 до 20:00 на переходе от площади Революции к Манежной площади, сообщает пресс-служба организатора цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Лотами станут большой желтоперый тунец из Шри-Ланки весом более 50 килограммов, а также изысканные рыбные деликатесы из России – чир из Якутии, клариас из Подмосковья и креветки из Магадана.
Стартовые цены торгов будут ниже оптовых, а минимальной величиной повышения стоимости будут 50 рублей. Лоты достанутся тем, кто предложит самую высокую цену.
Тунца выловят у берегов Шри Ланки и доставят ближайшим самолетом в Москву представители компании La Maree.
Рыбу чир привезет на фестиваль в свежезамороженном виде "Якутская рыбная компания".
Компания "Магаданские Морепродукты" доставит на аукцион креветку "Ама эби" и гребенчатую креветку "Ботан эби".
Также на аукционе можно приобрести клариаса. Эту рыбу разводит фермер Алексей Валуев в своем подмосковном хозяйстве "Рыбка из хорошей семьи".
Кроме того, на фестивале пройдет традиционный мастер-класс по приготовлению "Большой ухи". Варить ее начнут 28 мая в 17:00 на площади Революции. 100 литров, или около 500 порций, рыбного супа приготовит шеф-повар, телеведущий, эксперт и автор кулинарного YouTube-канала "Открытая кухня" Сергей Синицын. В состав "Ухи всех морей" войдут барабулька, горбуша, треска, омуль, навага, терпуг, судак, щука и окунь.
В прошлом году суп варили из дальневосточных сардин иваси, а в 2016-м – из краба-стригуна и нерки.
Фестиваль продлится до 2 июня. Площадки "Рыбной недели" будут работать с 11:00 до 21:00 по будням, в выходные дни – с 10:00 до 22:00. Ресторанные шале открыты на площади Революции, на Манежной площади и в Климентовском переулке.
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит уже в пятый раз. В этом году в нем участвует 50 региональных предприятий. Они привезли около ста видов рыбы и морепродуктов. Также особое меню для гостей праздника приготовят 37 столичных ресторанов.
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