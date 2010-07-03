Автомастерские и складские помещения появятся на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы оборудуют автомастерские и складские помещения общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территорий в проектируемом проезде 5004 (Полярный проезд) и на улице Полярной, дом № 35б.

Предельно допустимая высота застройки составляет до 13 метров. Сейчас территория свободна от капитальной застройки.

Ранее стало известно о планах построить четырехэтажный ФОК недалеко от стадиона "Красный Октябрь" на северо-западе столицы. Сейчас завершаются работы нулевого цикла, в ближайшее время начнется строительство надземной части.