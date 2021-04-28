Фонтаны в Парке Горького включат 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фонтаны в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького включат 30 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Уточняется, что речь идет о комплексе фонтанов. Одним из самых популярных является фонтан "Фигурный", который соорудили в 1930-е годы.

Ранее сообщалось, что в Петергофе открыли юбилейный трехсотый сезон фонтанов. Специалисты в общей сложности запустили 150 фонтанов и каскадов, в том числе фонтаны-шутихи.

Они работают бесперебойно и расходуют 900 литров воды в секунду.

А в начале апреля возле торгово-развлекательного центра "Европейский" после зимнего перерыва заработал фонтанный комплекс. Фонтан обладает уникальными сверхсовременными техническими характеристиками и запрограммирован на разнообразные светомузыкальные композиции, каждая из которых представляет собой отдельное шоу.

