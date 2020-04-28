Прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект" завершится 31 мая

Фото: stroi.mos.ru

Подать заявки на участие в конкурсе под названием "Лучший реализованный проект в области строительства" можно до 31 мая.

В этом году он организован по 12 номинациям. Поучаствовать могут заказчики, инвесторы, проектировщики или генеральные подрядчики.

"Основное условие – получение разрешения на ввод или акт приемки работ в течение 2019 года", – заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Направить заявку можно через "Личный кабинет застройщика" в ИАС УГД. Для этого требуется презентация проекта, созданного на территории столицы, где указаны сведения о его характеристиках, преимуществах.

Уточнить информацию можно по телефону + 7 (495) 356-24-81 или по электронной почте info@moscowbestproject.ru.

Ранее стало известно, что набережную Москвы-реки в Серебряном бору капитально отремонтируют.

Кроме того, планируется, что строительство моста на территории ЗИЛа начнется в этом году.