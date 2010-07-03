Флешмоб по запуску бумажных корабликов пройдет в Парке Горького

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Флешмоб "Чудо в каждом мгновении" с запуском бумажных корабликов пройдет 16 мая у Голицынского пруда в Парке горького.

Как рассказали Агентству "Москва" в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", мероприятие приурочено к фестивалю "Николин день".

"Сотни москвичей запустят на воду бумажные кораблики, на которых напишут о добрых делах, которые они собираются совершить", – говорится в сообщении.

Принять участие в акции может любой желающий. Бумажный кораблик из эко-бумаги можно будет получить на месте. Таким образом, флешмоб не нанесет вред водоему.

Фестиваль "Николин день" будет проходить с 17 по 19 мая. Гостей ждут спектакли, концерты, спортивные развлечения и торговые шале с морепродуктами.