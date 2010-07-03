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07:02

"Парад ударных инструментов" пройдет в Москве

город досуг фестивали

07:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Музее Москвы с 15 по 19 мая пройдет VIII Международный молодежный фестиваль-конкурс "Парад ударных инструментов" – Drumsfest Russia 2019.

В нем примут участие музыканты более десяти стран в возрасте от девяти до 28 лет. Они будут бороться за победу в 11 номинациях.

Лучших выберут в категориях сольных исполнителей, ансамблей, а также оркестров духовых и ударных инструментов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил председатель оргкомитета Drumsfest Russia Александр Биленький, участие в конкурсе доступно всем, кто стремится стать музыкантами.

17 мая в Музее Москвы пройдет мастер-класс британского барабанщика Каза Родригеза. 18 мая в Центре Гиляровского откроется выставка "Москва джазовая".

19 мая в Музея Москвы состоится гала-концерт. В нем примут участие члены жюри, победители конкурса и приглашенные артисты.

С 1 по 12 мая в столице на 51 площадке пройдет Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella".

В рамках фестиваля бесплатные концерты можно будет послушать в Парке Горького, на ВДНХ и на сцене-амфитеатре в "Зарядье".

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город досуг фестивали

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