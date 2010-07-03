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16:56

Улично-дорожную сеть двух районов в СВАО начнут проектировать в апреле

город строительство дороги

16:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Улично-дорожную сеть районов Ростокино и Алексеевский начнут проектировать в апреле, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, власти уже выбрали подрядчика на проведение работ. В конкурсе победила "Северо-западная инжиниринговая компания". Согласно контракту на сумму 89 миллионов рублей, проектно-изыскательские работы должны быть выполнены в течение двух лет.

Как сообщает Агентство "Москва", подрядной организации предстоит выполнить работы в объеме, необходимом для обеспечения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В общей сложности планируется построить и реконструировать более 4,5 километра дорог.

Согласно проекту, предусмотрено строительство и реконструкция улиц Бажова, Новоалексеевской, Староалексеевской, Маломосковской, улицы 1-я Мытищинская, Рижского проезда, 1-го Рижского переулка и Проектируемого проезда №128. На всех улицах организуют места для остановок общественного транспорта. Также в планах проектировка пешеходного моста через реку Яузу длиной 63 метра.

На прошлой неделе ГЗК одобрила проект реконструкции дорог северной части Троицка. Там построят и реконструируют более 2,6 километра дорог.

Проектом предусмотрена реконструкция улицы Заречной (0,92 километра) с расширением проезжей части до семи метров, организацией двух полос движения по 3,5 метра каждая и устройством тротуаров шириной 1-2,5 метра. Запланировано строительство 168-метрового пешеходного моста и переустройство дамбы через реку Десну.

город строительство дороги

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