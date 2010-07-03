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14:24

Фонд "Наследие" реконструирует здание в Электролитном проезде

город недвижимость

14:24

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг, 28 марта, одобрила изменения в правилах землепользования и застройки для реконструкции здания в Электролитном проезде. Площадь строения увеличится с 3 до 6 тысяч квадратных метров.

Работы проведет Фонд сохранения культурных ценностей и поддержки социальных проектов "Наследие". Помещения в здании будут использоваться организациями, занимающимися вопросами бытовых, социальных и духовных потребностей. Проект вынесут на публичные слушания.

По соседству с этим зданием построят торгово-офисный комплекс. Здание будет 4-6-этажным общей площадью 25,2 тысячи квадратных метров. В нем разместятся торговые помещения, продовольственный магазин, фудкорт и офисы. На прилегающей территории установят скамейки для отдыха и урны, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

город недвижимость

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