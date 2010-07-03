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На Варшавском шоссе увеличат торгово-офисные площади. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Реконструировать планируется строения 2А и 15А владения 125 по Варшавскому шоссе. После проведения всех работ площадь торгово-офисного и производственного комплекса увеличится в 7,5 раза – с 1,5 до 11,25 тысячи квадратных метров.

Ранее ГЗК одобрила строительство производственно-складского комплекса на улице Красная Сосна. Возводить здание, где будут находиться предприятия и склады, начнет строительная компания "Монкон".

Сейчас на участке в 1,9 гектара расположены некапитальные ангары площадью 1,85 тысячи квадратных метров, которые вскоре снесут. На их месте появится комплекс площадью 28,62 тысячи квадратных метров. Он повысит эффективность работы и обеспечит более динамичное развитие предприятия.