Развязку МКАД – Алтуфьевское шоссе отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В начале 2022 года рабочие приступят к реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, сообщает департамент строительства.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, уже выбран подрядчик проекта. Организация выполнит работы за 106,5 миллиона рублей в течение 20 месяцев с даты заключения контракта.

Подрядчик построит и реконструирует более трех километров дорог. На участке появится левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внешнюю сторону МКАД. Кроме того, там построят путепровод протяженностью 430 метров. А в районе 85-го километра МКАД сделают надземный пешеходный переход.

Ранее замглавы ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов заявил, что ремонтировать и промывать столичные дороги предстоящим летом будут 5,5 тысячи единиц техники. Речь об автобусах, тягачах и подметально-уборочных вакуумных машинах.