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12:57

Столичные дороги будут ремонтировать и убирать около 5,5 тыс единиц техники

город дороги

12:57

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ремонтировать и промывать столичные дороги предстоящим летом будут 5,5 тысячи единиц техники, сообщил заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

"Летом основная работа – уборка города, полив и помывка дорог, газонов. И мы также занимаемся ремонтом дорог. В эти 5,5 тысячи техники входят автобусы, тягачи, подметально-уборочные вакуумные машины, поливо-моечные машины и так далее", – приводит слова Соколова Агентство "Москва".

Он отметил, что, если в течение пяти суток в ночные часы температура воздуха будет выше нуля, город вступит в фазу мойки. Дороги помоют после зимнего сезона, используя дополнительные моющие средства.

По словам Соколова, наступление нового сезона ожидается 15 апреля.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы города начали приводить в порядок объекты дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры после зимы.

В частности, проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев.

Также в столице полным ходом идут работы по расконсервации 69 фонтанов и фонтанных комплексов.

город дороги

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