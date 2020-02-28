Два аэроэкспресса в Шереметьево отменили в ночь на 1 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два аэроэкспресса между Шереметьево и Белорусским вокзалом отменили в ночь с 29 февраля на 1 марта, сообщается на сайте перевозчика.

Отменены поезда в 00:35 отправлением с Белорусского вокзала и в 5:45 отправлением из аэропорта Шереметьево.

Уточнить информацию можно во вкладке "расписание" и по телефону горячей линии 8-800-700-33-77.

Ранее сообщалось, что ветераны ВОВ и их сопровождающие смогут бесплатно ездить в вагонах бизнес-класса аэроэкспрессов с 1 марта до 31 декабря 2020 года.

Чтобы оформить бесплатный проезд, нужно обратиться в кассы аэроэкспресса и предъявить документы.