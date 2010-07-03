В промзоне "Верхние Котлы" реконструируют проезды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти планируют реконструировать два проезда в Нагорном районе. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) под руководством Сергея Собянина приняла решение о разработке проекта планировки территории.

Общая протяженность проездов составит 950 метров. Уточняется, что реконструкция дорог улучшит транспортное обслуживание производственной зоны № 33 "Верхние Котлы".

В апреле 2015 года был утвержден проект планировки производственной зоны № 33 "Верхние Котлы". Предусмотрено строительство жилого микрорайона общей площадью 161,84 тысячи квадратных метров. Запланировано строительство детского сада на 165 мест площадью 1,8 тысячи квадратов и начальной школы на 400 мест площадью 4 тысячи квадратных метров. Также проектом предусмотрено размещение на территории многофункционального торгово-офисного центра.