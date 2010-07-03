Отменено строительство бытового объекта на Севанской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы отозвали разрешение на строительство торгово-бытового объекта на Севанской улице. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) под руководством Сергея Собянина.

Договор аренды на земельный участок был заключен в 2006 году. Компания намеревалась построить на площади 0,03 гектара бытовой объект в шаговой доступности. Но до настоящего момента работы на объекте так и не начались. В итоге власти столицы решили провести благоустройство и озеленение участка.

Накануне стало известно, что инвестору отказано в строительстве бизнес-центра в Большом Саввинском переулке. Проект не был поддержан на общественных слушаниях.