Росреестр по Москве зарегистрирует 80 квартир фонда реновации за три дня

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Управление Росреестра по столице зарегистрирует 80 квартир Московского фонда реновации в течение трех дней.

Речь идет о здании по адресу: улица 5-я Парковая, дом 62Б. Как отметили в ведомстве, этот дом стал первым в рамках реализации программы обновления жилищного фонда, сообщает Агентство "Москва".

Первую запись, свидетельствующую о регистрации прав на фонд реновации, в Единый государственный реестр недвижимости внесли в среду, 28 февраля.

На переезд в новый дом из ветхих пятиэтажках на улице Константина Федина согласились 134 семьи. При этом 16 из них уже заключили договоры. Новое жилье будет в среднем на 20–30 процентов просторнее прежнего. Кроме того, рядом с домом расположены детский сад и школа.

Первый документ о праве собственности на жилье по программе реновации выдали в столице 27 февраля. В церемонии вручения принял участие глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Первые собственники переехали из пятиэтажки по соседству. Вместо четвертого этажа будут жить на шестом. Площадь новой квартиры составляет 63 квадратных метра против 45-ти прежних.



1 августа 2017 года Сергей Собянин подписал постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве".

В окончательный список программы реновации в Москве вошел 5171 дом, где живут более 1 миллиона москвичей. Программа рассчитана на 15 лет и обойдется бюджету столицы в 3–3,5 триллиона рублей.