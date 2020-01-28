В "Активном гражданине" стартовали новые районные голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе проекта "Активный гражданин" начались два новых районных голосования. Они предназначены для жителей Тропарево-Никулина и Вешняков, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Жители Тропарево-Никулина могут принять участие в обсуждении проекта обустройства парка Летчиков-испытателей. Для дорожек расположенного в микрорайоне Никулино-1 парка необходимо подобрать покрытие. Кроме того, рассматривается вопрос дополнительного озеленения и благоустройства зон отдыха. Отдельный вопрос посвящен работе системы освещения и детских площадок.

В Вешняках обсудят необходимость новой площадки цикла фестивалей "Московские сезоны" в районе. На данный момент, предлагается разместить ее на Вешняковской улице, владении 16. В голосовании можно определить необходимость (или ее отсутствие) для новой площадки и выбрать стиль оформления.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное наиболее важным достижениям столицы в 2019 году. Номинанты были разделены по тематическим категориям. Например, в сфере транспорта пользователи высоко оценили запуск Московских центральных диаметров (МЦД).

