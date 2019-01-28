Началась планировка территории бывшего завода "Красный богатырь"

Планировка территории бывшего завода "Красный богатырь" началась в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.
Он отметил, что в так называемом "ржавом поясе" Москвы, где расположены старые промзоны, постепенно появляются новые уютные микрорайоны. За 2018 год там было введено 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
"Принимаемся за планировку территории бывшего завода "Красный богатырь". Акцент на развитие транспорта, социальной инфраструктуры, озеленение", – подчеркнул мэр столицы.
Ранее Собянин отмечал, что заброшенные промзоны являются большим градостроительным резервом для столицы. На их месте возводят метро, жилье, детские сады, школы и деловые центры с развитой инфраструктурой.
Строительство жилых микрорайонов на месте бывшей промзоны "Люблино"
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